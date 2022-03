Corona: toename besmettingen en ziekenhuisopnames

vr 04 maart 2022 12.07 uur

LEEUWARDEN - Met 15.000 positieve COVID-19 tests op een totaal iets meer dan 20.000 afgenomen tests in de afgelopen zeven dagen in Friesland beleeft het coronavirus een opleving. Daarmee is Friesland de GGD-regio met het hoogste aantal besmettingen deze week. Vorige week testten er nog 14.700 mensen positief. 35 Friezen lagen op 3 maart met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 5 op de intensive care.

De stijging komt in de week nadat het grootste deel van de coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht en de anderhalvemeter-maatregel, kwam te vervallen. Bovendien was het voorjaarsvakantie waarin traditiegetrouw veel mensen op wintersport gaan. Mogelijk is de opleving van het virus daaraan toe te schrijven.

Huisartsen helpen bij herhaalprik

De Friese huisartsen gaan weer helpen bij het aanbieden van de herhaalprik. De herhaalprik is voor mensen vanaf 70 jaar, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis. Daarom krijgen deze mensen uit voorzorg een herhaalprik aangeboden om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil te houden. De huisartsen helpen bij het prikken van niet mobiele thuiswonenden en zullen in een aantal gevallen samen met de GGD prikken bij bewoners van instellingen die geen eigen medische dienst hebben.

Pop-uplocaties

Ook volgende week staat de GGD Fryslân weer op verschillende plekken met onze pop-up locaties. Je bent welkom in Sneek, Holwerd, Jubbega, Oosterwolde, Akkrum, Wijnjewoude, Bakhuizen en Heerenveen. Je kunt hier zonder afspraak langskomen voor een eerste, tweede of boosterprik. Let op: voor een herhaalprik kun je niet terecht bij een pop-up locatie. Hiervoor moet je een afspraak maken op één van de vaste vaccinatielocaties.

De cijfers

Onder voorbehoud van storingen kunnen de volgende cijfers gemeld worden over de afgelopen zeven dagen. Er zijn ruim 20.000 coronatests afgenomen bij inwoners van Fryslân, vorige week waren dat er ruim 19.000. Er zijn 1266 prikken gezet, waarvan 1071 boosterprikken en 42 herhaalprikken. Daarvan waren 136 op pop-uplocaties. Tot nu toe hebben 294.000 Friezen een boosterprik gehaald.

Gemeenten

In 10 van de 18 gemeenten bleef het aantal besmettingen gelijk of name het toe. De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 3483 (2784), Súdwest-Fryslân 1671 (1488), De Fryske Marren 1064 (1131), Smallingerland 1283 (1441), Heerenveen 1164 (1103), Waadhoeke 876 (876), Noardeast-Fryslân 956 (1041), Opsterland 635 (739), Tytsjerksteradiel 654 (848), Achtkarspelen 607 (716), Dantumadiel 398 (397), Harlingen 368 (275), Ooststellingwerf 524 (624), Weststellingwerf 527 (463), Terschelling 75 (75), Vlieland 22 (38), Ameland 100 (71) en Schiermonnikoog 24 (7).