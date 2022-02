Onthulling gedenkplaatje langs het Van Starkenborghkanaal

vr 18 februari 2022 14.10 uur

GAARKEUKEN - Langs het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken werd vrijdag een gedenkplaat onthuld. Inmiddels is er een vangrail geplaatst over een lengte van 5.5 km maar daarvoor vonden er diverse dodelijke ongevallen plaats.

Op 17 december 2017 kwam de 59-jarige Akkie van der Ploeg uit Buitenpost om het leven in het kanaal. Ter herinnering aan, en aan eerdere dodelijke ongevallen rondom het Van Starkenborghkanaal, werd het gedenkplaatje onthuld. Dit gebeurde ter hoogte van de woning Hoendiep Noordzijde 18A.

Samen met de familie van het slachtoffer, Rijkswaterstaat, de gemeente Achtkarspelen en de wethouder van de gemeente Westerkwartier Geertje Dijkstra-Jacobi, is hierbij stilgestaan. Het gedenkplaatje is bevestigd op de nieuw gerealiseerde vangrail.

Vangrail

De vangrail is één van de maatregelen die genomen is om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Om de veiligheid te verhogen is over een lengte van 5,5 kilometer een vangrail als geleiderail langs het kanaal aangelegd. De geleiderail met reflectoren zorgt dat weggebruikers minder snel in de berm en in het water terechtkomen.

Naast de vangrail zijn op de weg markeringen, 60 km/poorten en de cijfers '60’ aangebracht. Voor weggebruikers is het daarmee nog duidelijker dat 60 km/uur de maximale snelheid is. Het project is financieel mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit het Rijk en een bijdrage van de gemeente Achtkarspelen. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Veiligheid

Wethouder Geertje Dijkstra- Jacobi van de gemeente Westerkwartier: "Het gaat om de veiligheid langs het Van Starkenborghkanaal. De rail geleidt de weggebruiker waardoor de kans om in de berm en het water terecht te komen afneemt. De reacties van de inwoners van de gemeente Westerkwartier en omliggende gemeenten op de aanleg van de rail zijn positief. De weggebruikers ervaren de vangrail als een goede begeleiding en een verbetering van de veiligheid. Zo hopen we ongevallen in de toekomst te voorkomen."