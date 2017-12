Vrouw uit Buitenpost (59) komt om bij ongeval

Publicatie: zo 17 december 2017 11.10 uur

GAARKEUKEN - Een 59-jarige vrouw uit Buitenpost is zondagochtend om het leven gekomen bij een ongeval op de weg tussen Gaarkeuken en Eibersburen. Een auto belandde hierbij in het Van Starkenborghkanaal.

De meldkamer ontving een telefonische melding van het slachtoffer nadat ze van de weg was geraakt. Omdat het contact verbrak voordat de locatie bekend werd, is er een zoekactie gestart in het grensgebied van Groningen en Friesland. Er werd met tientallen hulpverleners gezocht.

Na drie uur zoeken werd het voertuig met daarin het lichaam aangetroffen in het water. De auto lag enkele meters van de kade op de bodem van het kanaal.

