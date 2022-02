Brokkenpilote die lantaarnpaal ramde, was op vlucht voor politie

do 17 februari 2022 12.22 uur

DRACHTEN - De 32-jarige vrouw die dinsdag een lantaarnpaal ramde, was op de vlucht voor de politie. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. Ze probeerde op de vlucht te slaan toen ze een politieauto zag. Met hoge snelheid reed de bestuurster over de Zuiderhogeweg in Drachten. Ze verloor al snel de macht over het stuur en klapte op de Kuinder op een lantaarnpaal.

Bij de aanrijding wist de vrouw nog ternauwernood een voetganger te ontwijken. Ze is daarna doorgereden en parkeerde het voertuig een stukje verderop. Daar is ze uiteindelijk door de politie aangehouden dankzij de aanwijzingen van omstanders. De vrouw was er namelijk nog te voet vandoor gegaan maar zonder succes. Ze werd enkele straten verderop al in de kraag gevat.

Onder invloed

Uit de speekseltest bleek dat ze mogelijk onder invloed was van amfetamine en memfitamine. Er is een bloedonderzoek gedaan voor nader onderzoek. Omdat het niet de eerste keer was dat de bestuurster onder invloed reed van verdovende middelen en omdat haar rijbewijs al eens eerder was ingevorderd is de auto nu door de politie in beslag genomen.

Tien pillen

Ook wordt de verdachte het verlaten van de plaats van hetongeval ten laste gelegd. In de auto werden ook nog 10 pillen aangetroffen. De politie vermoedt dat het gaat om amfetamine. Daarom wordt de verdachte ook het bezit van harddrugs ten laste gelegd.