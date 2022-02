Vrouw botst met auto op lantaarnpaal en gaat ervandoor

wo 16 februari 2022 17.25 uur

DRACHTEN - Een vrouw is woensdagmiddag met haar auto op een lantaarnpaal gebotst langs de Kuinder in Drachten. Vervolgens is ze uit haar auto gestapt en ervandoor gegaan. Niet veel later kon ze door de politie worden aangehouden.

De 32-jarige vrouw uit de gemeente Opsterland moest met de politie mee omdat ze de plaats van het ongeval had verlaten. Later in de middag mocht ze het politiebureau weer verlaten. De zwaar beschadigde auto is door een berger opgehaald. Het is niet bekend waarom de bestuurster ervandoor ging.

