Leerling die hennep in soep docent deed veroordeeld

di 08 februari 2022 18.31 uur

LEEUWARDEN - Een 16-jarige scholier uit Beetsterzwaag moest dinsdag voorkomen bij de kinderrechter op de rechtbank in Leeuwarden. De jongen had op 11 oktober vorig jaar hennep in de soep van een leerkracht op de VSO in Drachten gestopt.

Nadat de docent van de soep had gegeten, werd ze onwel. Ze moest per ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis waar ze opgenomen werd.

De kinderrechter legde de scholier - tijdens de besloten zitting - een leerstraf op. Zo meldt de Leeuwarder Courant. Het gaat om een training waarbij jongeren leren hoe met boosheid en andere gevoelens om te gaan. De training is speciaal voor jongeren die meer moeite hebben met leren. De scholier werd ook veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur en bijzondere voorwaarden zoals toezicht van jeugdreclassering.