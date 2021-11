Leerkracht gedrogeerd door leerlingen

vr 29 oktober 2021 13.25 uur

DRACHTEN - Een groepsleerkracht is deze maand door haar leerlingen gedrogeerd. Na het eten van soep werd de vrouw onwel. De vrouw is later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond ruim twee weken geleden plaats op de VSO-school De Zwaai aan de Splitting in Drachten. De teamleiders van de school hebben donderdag alle ouders van de leerlingen per e-mail geïnformeerd over de situatie.

Soep

De leerlingen hadden op de bewuste dag hun leerkracht soep aangeboden waarin verdovende middelen waren gedaan. De vrouw werd onwel nadat ze van de soep had gegeten. Zij is korte tijd later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd ze opgenomen.

Politie-onderzoek

De school laat in de brief weten dat de betrokken medewerker aangifte bij de politie heeft gedaan. Er is een onderzoek ingesteld en de betrokken leerlingen blijven tot nader bericht thuis. Ze zijn niet op school aanwezig en krijgen thuis les.