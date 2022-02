Auto botst op boom, bestuurder aangehouden

ma 07 februari 2022 15.33 uur

TYTSJERK - Een automobilist is maandagmiddag tegen een boom gereden op de Noarderein in Tytsjerk. De politie en een ambulance werden om 14.46 uur opgeroepen voor het ongeval. De bestuurder werd als eerste opgevangen door het ambulancepersoneel.

De man is later door de politie aangehouden op verdenking op het rijden van onder invloed. Een agent is meegegaan naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Een berger heeft het beschadigde voertuig afgevoerd.

FOTONIEUWS