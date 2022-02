Hele ochtend file op A7 vanwege berging melkwagen

za 29 januari 2022 10.40 uur

LUXWOUDE - Het verkeer op de A7 (richting Heerenveen) ondervond zaterdagochtend nog hinder van het ongeval met een melkwagen ter hoogte van Luxwoude. Vanwege de berging was er één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. In de loop van de ochtend was de melkwagen weer op zijn wielen gezet door de bergers.

De chauffeur was vrijdagnacht mogelijk in slaap gevallen waarna het ongeval gebeurde. De combinatie is op een zeker moment op zijn zij tot stilstand gekomen. Door het ongeval ontstond er een lek waar melk uit liep. De brandweer heeft dit lek 's nachts provisorisch gerepareerd.

Kopstaart-botsing

In de file vond zaterdag ook nog een kleine kopstaart-aanrijding plaats. Beide auto's liepen lichte schade op. Ook hiervoor is een berger ingeschakeld om een betrokken voertuig af te voeren.

Schoonmaken

Pas laat in de ochtend kon de truck en aanhanger door het bergingsbedrijf worden afgevoerd. Daarna was het tijd om de weg schoon te maken. Door het ongeval was er een behoorlijke ravage op de weg en berm ontstaan.

