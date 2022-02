Melkwagen A-ware Food Group kantelt op de A7

za 29 januari 2022 03.00 uur

LUXWOUDE - Op de A7 net voorbij Luxwoude is in de nacht van vrijdag op zaterdag een melkwagen van A-ware Food Group gekanteld. Dit gebeurde in de richting van Drachten naar Heerenveen. Zowel de politie, een ambulance en de brandweer van Gorredijk werden om 01.25 uur opgeroepen.

De vrachtwagen kwam in tegengestelde richting op zijn kant tot stilstand. De combinatie eindigde gedeeltelijk op de vluchtstrook en in de berm. Door het ongeval ontstond er een lek waar melk uit liep. De brandweer heeft dit lek provisorisch gerepareerd.

Chauffeur in slaap gevallen

Volgens de politie ter plaatse is de chauffeur tijdens het rijden mogelijk in slaap gevallen. Hij is opgevangen door het ambulancepersoneel en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De man zou onderweg zijn geweest naar de fabriek in Heerenveen.

A7 gedeeltelijk dicht

Het bergen van de truck zal geruime tijd gaan duren. Tot die tijd is de snelweg gedeeltelijk dicht. Het overige verkeer kan het ongeval passeren over één rijstrook. Wanneer de weg weer volledig wordt vrijgegeven is niet bekend.

