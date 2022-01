'Sterrenwacht wordt nek omgedraaid door woningbouw'

zo 23 januari 2022 12.50 uur

BURGUM - Het einde van de enige sterrenwacht in Noord Nederland is in zicht. De Burgumer sterrenwacht annex museum Observeum vreest de deuren definitief te moeten sluiten als er rondom hun gebouw woningen worden gebouwd.

Donderdag a.s. wordt er door de gemeenteraad besloten of men door wil gaan met de woningbouwplannen aan de Kloosterlaan en het terrein van de manege It Heechhiem.

De sterrenwacht is speciaal gebouwd op een plek waar het donker is. Door de komst van woningbouw zal er flink wat lichtvervuiling ontstaan waardoor het bekijken van de sterrenhemel flink verslechterd wordt.

Weinig weerstand

Woningaanbouw aan de Kloosterlaan Noord is voor de gemeenteraad een makkelijke keuze omdat er relatief weinig mensen wonen (die ook kunnen protesteren). De bewoners en belanghebbenden waren aanvankelijk ook niet eens op de hoogte gesteld over de plannen.

800 steunbetuigingen

Het Observeum en omwonenden voerden zaterdag actie tegen de komst van de woonwijk in hun omgeving. Er werd een handtekeningen-actie gehouden. Ook is er online een petitie opgestart waar inmiddels meer dan 800 steunbetuigingen zijn verzameld.

