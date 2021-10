Raad fluit wethouder Hoekstra terug vanwege woningbouw-plannen

do 14 oktober 2021 20.15 uur

BURGUM - De hele gemeenteraad van Tytsjerksteradiel floot wethouder Gelbrig Hoekstra (CDA) donderdagavond tijdens de raadsvergadering terug. Ze had de gemeenteraad op 16 september onjuist voorgelicht.

Tijdens het Iepen Poadium kwam de leugen vorige week aan het licht toen buurtbewoners van de Kloosterlaan Noord de gemeenteraad lieten weten dat zij nooit waren ingelicht over mogelijke woningbouwplannen in hun omgeving. De wethouder gaf toen aan dat zij doelbewust niet waren ingelicht terwijl de buurtbewoners van de Kloosterlaan Zuid en Elingsloane wel waren ingelicht. Aan de gemeenteraad werd in september gemeld dat iedereen op de hoogte zou zijn.

Heroverweging

Omdat de raad onjuist was geinformeerd nam de VVD het voortouw om de opiniërende behandeling van 16 september 2021 opnieuw te voeren. "Zeker nu we de omwonenden hebben gehoord. Zij hebben belangrijke informatie gegeven voor een heroverweging." aldus de VVD.

De reactie van wethouder Gelbrig Hoekstra was kort: "Wy nimme dizze hânrikking oan." Ze liet weten dat ze alle omwonenden van mogelijke bouwlocaties mee wilde nemen in toekomstige besprekingen.

Raad geeft opnieuw richting aan

Het raadsvoorstel, zoals dat stond geagendeerd voor 16 september 2021 zal opnieuw worden behandeld tijdens de raad van 25 november 2021. De raad zal op deze avond opnieuw een richtinggevende uitspraak doen over woningbouw op één van de vijf woningbouwlocaties Kloosterlaan-Noord, Kloosterlaan-Zuid, Heechhiem, Tuincentrum en Elingsloane.

Extra duiding (sinds 17-10-21 - 14.30 uur)

Voor de volledigheid voegen we nog wat extra duiding toe aan dit bericht. In oktober 2020 werd bekend dat het gemeentebestuur twee locaties op het oog had voor woningbouw: De Elingsloane en Kloosterlaan Zuid. Dit leverde protesten op vanuit buurtbewoners van de Elingsloane en de Kloosterlaan.

Er werd door de gemeenteraad geen besluit genomen, mede vanwege de protesten. Er is vervolgens door het gemeentebestuur een locatiestudie gemaakt met vijf locaties: Elingsloane, Kloosterlaan Zuid, Kloosterlaan Noord, manege it Heechhiem en de Nieuwstad.

Het gemeentebestuur heeft in september 2021 de gemeenteraad gevraagd om een richting aan te geven. De meerderheid van de raad had als voorkeur de omgeving van de Kloosterlaan Noord en de manage. Omdat de keuze op deze locatie viel, werden de omwonenden verrast.

Deze buurtbewoners lieten begin oktober weten dat zij niet op de hoogte waren gesteld en verrast waren door de keuze van de raad. Wethouder Gelbrig Hoekstra liet die avond weten dat ze door wilde gaan met de richting die de raad eerder had aangegeven. De raad besloot donderdag om opnieuw de locaties tegen het licht te houden.

Afhankelijk van de context kan het 'terugfluiten van de wethouder' ook toegepast worden op de raad zelf. Na een indringend telefoongesprek met een buurtbewoner van de Kloosterlaan Zuid vondt WâldNet deze duiding van belang erbij te vermelden. Het bericht is verder niet gewijzigd.