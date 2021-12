Drankrijder (61) klemgereden na aanrijding

zo 19 december 2021 10.15 uur

RYPTSJERK - Een 61-jarige drankrijder is zaterdagavond door een automobilist klemgereden nadat hij een aanrijding had veroorzaakt. De aanrijding vond omstreeks 21.50 uur plaats nabij de kruising Swarteweisein (N355) bij Ryptsjerk.

Nadat de botsing had plaatsgevonden, reed de 61-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats door. Een derde automobilist wist hem even later klem te rijden. De ter plaatse gekomen politie heeft de man aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van verdovende middelen (alcohol), het verlaten van de plaats van het ongeval en het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Bij de aanrijding is niemand gewond geraakt. De politie liet zondag weten dat de 61-jarige man nog vastzit. Er is een onderzoek ingesteld.

