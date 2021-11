Sinterklaas mysterie in Drogeham

za 13 november 2021 20.07 uur

DROGEHAM - In Drogeham was zaterdag van te voren onbekend waar Sinterklaas dit jaar zou aankomen. Aangegeven was dat de Sint na de tv-intocht per helikoper naar Drogeham zou vliegen, maar het was de vraag waar de Sint precies zou landen.

Door raadsels, puzzels en opdrachten op te lossen, konden de kinderen het mysterie oplossen en de geheime plek van Sinterklaas in Drogeham vinden.

