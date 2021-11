Arriva komt met vouwfiets die je huurt via een app

za 06 november 2021 11.20 uur

LEEUWARDEN - Omdat een treinstation voor eigenlijk niemand de eindbestemming is komt Arriva met een speciaal deelfietssysteem. In samenwerking met provincie Fryslân, provincie Groningen en ProRail is er nu bike&go. Een elektrische vouwfiets die gratis mee te nemen is in de trein en je brengt tot aan de deur van je bestemming.

De fietsen staan in speciaal ontwikkelde kluisjes op de stations Leeuwarden en Groningen. Het unieke aan dit systeem is dat de fietsen te vinden zijn op het perron zelf. Door middel van een app kan zo'n vouwfiets voor ÔéČ7,50 per dag worden gehuurd.

In totaal zijn er 16 elektrische vouwfietsen beschikbaar, verdeeld over Leeuwarden en Groningen. Ze zijn te boeken via de app Glimble en dienen te worden teruggebracht naar de locatie waar ze ook zijn opgehaald. Meer informatie over het nieuwe systeem is te vinden op Arriva.nl/bikeengo.