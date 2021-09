Getuigen zien jongens schieten op straat

zo 05 september 2021 11.25 uur

DRACHTEN - Met meerdere eenheden kwam de politie zaterdagavond in actie voor drie jongens. Zij waren aan het schieten op de Uitgang in Drachten. Een buurtbewoner zag dit gebeuren en belde omstreeks 20.40 uur de politie.

De agenten kwamen daarop met spoed ter plaatse maar zonder gebruik van de sirene. Op deze wijze werden de mogelijke verdachten niet van te voren gewaarschuwd voor de komst van de politie. Ook kwam politie met een eenheid van Burgum ter plaatse. De agenten droegen bovendien uit voorzorg kogelwerende vesten.

Blikjes

Al vrij snel werd duidelijk dat drie jongens van 16 en 20 jaar met een balletjespistool hadden geschoten op blikjes. Dit gebeurde met een pistool welke sprekend leek op een echt vuurwapen.

De jongelui zijn door de politie aangesproken en het pistool en balletjes zijn in beslag genomen. Er is ter plaatse niemand aangehouden. In de straat is met getuigen gesproken en de zaak wordt nog verder onderzocht, zo liet de politie weten.