Inhaalactie gaat mis: motorrijder gewond bij aanrijding

do 29 juli 2021 18.57 uur

DRACHTEN - Een motorrijder is donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Splitting in Drachten. Het ongeval vond omstreeks 18.35 uur plaats. De motorrijder haalde een auto in en kwam daarna in botsing met een tegemoetkomende automobilist die afsloeg naar ROC De Friese Poort.

De politie en twee ambulances kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De politie heeft tijdens de afhandeling van het ongeval de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

