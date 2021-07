Volgelopen garage leeggepompt in Surhuisterveen

zo 25 juli 2021 18.30 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen kreeg zondag om 17.44 uur nog een melding van wateroverlast. Het betrof een garage van een woning aan de Badlaan in Surhuisterveen. De bewoner was de hele dag zelf al aan het pompen geweest maar zonder succes. Hij besloot toch de brandweer te bellen.

De brandweerlieden hebben de garage leeggepompt. Een auto in de garage raakte total loss vanwege het vele water waarin deze stond. In een dik uur tijd was de garage leeg.

De brandweer van Surhuisterveen had deze zondag 11 uitrukken te verwerken.