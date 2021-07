Duidelijkheid: geen biovergister in Kootstertille

di 20 juli 2021 13.43 uur

KOOTSTERTILLE - Er komt definitief geen biovergister aan de Westkern 6 in Kootstertille. Jarenlang bestond hiervoor een plan maar dit kwam nooit tot een uitvoering. De grond is verkocht aan het moederbedrijf van Stertil BV. De gemeente Achtkarspelen had ook een recht om de grond terug te kopen maar viste achter het net. Een rechtszaak hieromtrent is nu stopgezet.

De kwestie rondom de biovergister speelt al ruim 10 jaar. In 2010 verleende Achtkarspelen namelijk een vergunning voor het realiseren van een biovergister aan de Westkerm. Vanaf 2013 is de gemeente in gesprek geweest met Universal Energy Solutions (UES).

Gemeente verkocht grond aan Groengas

Het gemeentebestuur van Achtkarspelen verkocht in 2017 de grond aan UES ondanks groot verzet uit het dorp Kootstertille. De notariële levering van de grond vond in mei 2018 plaats aan UES en Groengas Westkern Beheer B.V. Later is de grond volledig in eigendom gekomen van Groengas Westkern Beheer B.V.

Realisatie biovergister kwam niet van grond

De biovergister is nooit gebouwd ondanks diverse aankondigingen van de ondernemer dat dat wel zou gaan gebeuren. Dit gaf de gemeente de gelegenheid om de grond terug te kopen. In 2018 werd de grond namelijk verkocht met de voorwaarde dat het project uiterlijk in mei 2020 gereed moest zijn.

De termijn van mei 2020 is door de gemeente nog éénmaal verlengd en in een vaststellingsovereenkomst is het uiterlijke startmoment van de bouw op 1 november 2020 overeengekomen. Deze termijn is niet gehaald.

'Terugkoopgarantie' was niet goed afgedekt

De gemeente is daarop in december 2020 gestart met een terugkoopprocedure tegen Groengas Westkern Beheer B.V. De hypotheekverstrekker van Groengas had echter in de tussentijd voorbereidingen getroffen voor een executoriale verkoop van de grond. Juridisch gezien heeft de hypotheekverstrekker een preferente positie op de gemeente. Inmiddels heeft de rechtbank ingestemd met het bod dat Citadel Industrieel Divisie B.V. heeft uitgebracht. Gezien deze ontwikkeling wordt de rechtszaak tussen de gemeente en Groengas stopgezet.

Stertil

Als één van de grootste ondernemingen in de gemeente Achtkarspelen is Stertil reeds jarenlang gevestigd aan de Westkern. Het bedrijf produceert daar hefbruggen en dockproducten en er vindt op dit moment een grote uitbreiding plaats.

Door de grondaankoop ontstaat de mogelijkheid tot verdere toekomstige uitbreiding van Stertil, aldus directeur Ulbe Bijlsma. De gemeente is blij dat met deze aankoop zicht is gekomen op de verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid en werkgelegenheid op de Westkern. "Eindelijk kan het dossier biovergister gesloten worden", aldus wethouder Spoelstra.