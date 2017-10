College verkoopt toch grond voor biovergister

Publicatie: do 19 oktober 2017 22.58 uur

BUITENPOST - Ondanks de grote tegenstand vanuit Kootstertille heeft het college van B&W besloten omdat de grond voor een biovergister toch te verkopen aan Universal Energy Solutions (UES). Het gaat om het perceel Westkern 6 in Kootstertille. Het nieuws werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens de raadsvergadering. Met het besluit stond de gemeenteraad min of meer buitenspel. De raad was donderdag nog wel vertrouwelijk geinformeerd met extra informatie maar het werd niet helemaal duidelijk wat de inhoud van deze e-mail is geweest.

Het college van B&W kwam nog met een verrassing waarbij aangegeven werd dat de ondernemer 'openstaat' voor een alternatieve locatie bij Kootstertille. Er is een halfjaar voor uitgetrokken om de mogelijkheden te onderzoeken. De gemeente heeft echter geen alternatieve grond beschikbaar voor de ondernemer. De kans is groot dat de vergister gewoon gerealiseerd wordt op de huidige locatie. De vergunningen en subsidie zijn hiervoor al rond.

Tijdens de raadsvergadering werd wederom onduidelijk wat de consequenties zouden zijn geweest als het college van B&W niet was overgegaan tot de verkoop.