Brandweer blust wederom bermbrand nu in Nes

za 17 april 2021 16.55 uur

NES (DONGERADIEL) - Nadat eerder vanmiddag de vrijwilligers van de brandweer Ternaard werden opgeroepen voor een bermbrand in Wierum, werden ze rond vier uur wederom gealarmeerd voor een berm-bosschagebrand maar nu aan de Wierumerwei bij Nes.

De brand was in een rietkraag langs het water buitendijks ter hoogte van de Dyksterwei. Zo'n 20 meter riet ging bij de brand verloren. Een fietser op de dijk had drie jongens gezien die mogelijk betrokken zijn bij de brandstichting. Bij de brand eerder vanmiddag in Wierum stonden ook drie jongens te kijken.

Bij de brand in Wierum herkende de brandweer de knapen van de brand enkele weken geleden in het bos bij Wierum waar ze ook bij stonden te kijken. Ze waren nu aan het eieren zoeken volgens de knapen.

Mogelijk hebben deze drie jonge knapen de brandstichtingen op hun geweten. De politie heeft de zaak in onderzoek.

