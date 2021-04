Dronebeelden van verwoestende brand

vr 16 april 2021 13.15 uur

DRACHTEN - Op dronebeelden is vrijdag goed te zien wat de verwoestende schade is geworden van de grote brand bij snoepfabriek Continental Candy Industries in Drachten. De brandweer werd donderdagnacht ontdekt en de brandweer is tot vrijdagmiddag bezig geweest om het vuur te doven.

Een groot deel van de gebouwen van de snoepfabriek is door de brand verloren gegaan.