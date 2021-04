Breeuwsma vervangt voorlopig wethouder Pytsje de Graaf

vr 16 april 2021 09.27 uur

DOKKUM - De 63-jarige Fedde Breeuwsma gaat tijdelijk wethouder Pytsje de Graaf vervangen. De FNP wethouder zit sinds twee weken thuis omdat ze ziek is geworden. "Sa’t it der op dit stuit útsjocht sil frou de Graaf net binnen in pear wiken wêrom wêze kinne. Dêrom ha wy besletten in tydlike ferfanger foar te dragen" aldus fractievoorzitter van de FNP Bert Koonstra.

"Breeuwsma wie yn it deistich libben Feiligensadviseur en hat in goeie 16 jier as riedslid yn respektyflik de gemeente Dongeradiel en Noardeast-Fryslân fungearre. Mei Fedde Breeuwsma krije wy tydlik in hiele betûfte bestjoerder mei grutte politike ûnderfining dy’t sa by it kolleezje oanskowe kin” zo benadrukt Koonstra.

Op 12 mei wordt Breeuwsma voorgedragen.