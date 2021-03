Groot alarm nadat Kollumer met wapen zwaaide

do 25 maart 2021 19.33 uur

KOLLUM - De politie sloeg donderdagochtend groot alarm na een melding over iemand met een vuurwapen. De 23-jarige man uit Kollum was gezien met een nepvuurwapen. Na een doorzoeking van zijn woning werden meerdere nepvuurwapens aangetroffen. Deze waren nauwelijks van echt te onderscheiden.

De 23-jarige man uit Kollum vertoonde volgens de politie verward gedrag. De politie laat weten: "Als de politie een melding als deze krijgt, reageren we daar altijd zéér serieus op. Voor de veiligheid van burgers, hulpverleners en in dit geval ook de man zelf. Hij is aangehouden voor de Wet Wapens en Munitie en zal worden gehoord. Zowel het strafrechterlijke traject als het hulpverleningstraject wordt nu opgestart."