Man opgepakt na grote zoekactie in Kollum

do 25 maart 2021 13.07 uur

KOLLUM - De politie kwam donderdagochtend massaal in actie voor een verwarde man in Kollum. Naast meerdere politie-eenheden kwam ook een arrestatieteam ter plaatse en vloog de politie-heli naar Kollum. De heli landde langs de Van Limburg Stirumweg. Een arrestatieteam wist de man omstreeks 14.00 uur aan te houden. Hij is in een politieauto afgevoerd. De man bevond zich in een woning aan de Eskesstraat. Er raakte niemand gewond en de man was alleen in de woning.

Sinds 11.00 uur volop actie

De politie ging donderdag vanaf 11.00 uur op zoek naar de man die mogelijk ook vuurwapengevaarlijk zou zijn. De politie liet rond het middaguur weten dat ze dacht wie de man is en agenten probeerden urenlang contact te krijgen. De politie liet omstreeks 13.00 uur weten: "We proberen een veilige werkomgeving te creëren. Geef ons de ruimte om ons werk te doen." Omstreeks 14.00 uur werd de man door een gespecialiseerd team (DSI) uit zijn woning gehaald. Hij is naar een politiebureau gebracht voor een eerste verhoor en zorg.

Geruchten

De politie laat weten dat diverse geruchten op social media niet kloppen: "We horen geruchten dat iedereen in Kollum binnen zou moeten blijven. Dit is niet het geval. Wel vragen we mensen om ons de ruimte te geven om ons werk te doen." Ook zouden geruchten over mensen die gewond zijn geraakt, onjuist zijn. De politie laat nadrukkelijk weten dat er niemand gewond is geraakt.

School dicht vanwege incident

Een school in Kollum sloot uit voorzorg de deuren en de politie hield de schoolleiding op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen in de zaak. Ouders werden door de school verzocht om de kinderen nog niet op te halen totdat het gebied veilig was verklaard.

Na de aanhouding van de man is het aan de politie om onderzoek te doen naar de achtergronden van het gebeuren in Kollum.

