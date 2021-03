Brandweerauto verblindt bestuurder: aanrijding

wo 24 maart 2021 23.20 uur

HARKEMA - Een automobilist is woensdagavond tegen een middengeleider gereden op de Betonwei bij Harkema. De man werd verblind door een brandweerauto die met groot licht reed. De brandweer was onderweg naar de grote brand in Twijzel.

Een berger kwam ter plaatse om de bestuurder te helpen. De auto had een lekke band. Ook raakte het voertuig beschadigd aan de bumper. Uiteindelijk kwam iemand met een nieuwe band ter plaatse zodat de bestuurder weer met vervolg kon.