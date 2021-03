Grote uitslaande brand in schuur achter woning

wo 24 maart 2021 22.36 uur

TWIJZEL - In een schuur achter een woning aan de Wedzebuorren in Twijzel is woensdagavond brand uitgebroken. Rond 22.15 werd de eerst brandweer opgeroepen, maar al bijna direct werd er opgeschaald naar middelbrand en even later ook naar grote brand.

Op het moment dat er brand uitbrak in de schuur zouden er enkele dieren aanwezig zijn. Deze konden op tijd worden gered. De brand ging gepaard met knallen. Dit zouden verfblikken zijn, volgens de brandweer. Het blussen van de brand kwam traag op gang. Het bluswater moest van ver komen. De schuur is volledig afgebrand. Het woonhuis kon behouden worden blijven.

Diverse brandweerkorpsen kwamen ter plaatse. De ploegen uit Drachten, Drogeham, Buitenpost, Burgum en De Westereen bestreden de brand.

Omstreeks 23.00 uur was de brand grotendeels geblust. Een ambulance is verder nog uit voorzorg ter plaatse gekomen omdat bewoners rook hadden ingeademd.

FOTONIEUWS