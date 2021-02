Schade groot bij brand Hoedemakersweg

vr 19 februari 2021 18.40 uur

DOKKUM - Bij daglicht is de schade goed te zien van de brand eerder op de dag in het oude gebouw van muziekvereniging DoMuKo in Dokkum.

Het gebouw is afgezet met hekken. Net voor vijf uur vanmiddag werd de brandweer van Dokkum weer gealarmeerd omdat er weer rook uit het gebouwtje kwam.

FOTONIEUWS