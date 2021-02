Uitslaande brand in Dokkum

vr 19 februari 2021 07.02 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum moest vrijdag om 6.21 uur uitrukken voor de brand aan de Hoedemakersweg in Dokkum. Het betrof het oude gebouwtje van de muziekvereniging DoMuKo.

De eerste eenheid van de brandweer heeft direct ingezet op blussing en al vrij vlot was het brand meester. Een getuige zou gezien hebben dat de brand was aangestoken.

Er werd een NL Alert uitgegeven voor de omgeving om deuren en ramen gesloten te honden in verband met de rookontwikkeling. Er is bij de brand veel rook vrijgekomen. De politie is in de wijk met een geluidsauto gaan rijden om mensen te waarschuwen.

