Start werkzaamheden buitenbad Gytsjerk

do 18 februari 2021 17.03 uur

GYTSJERK - Begin maart start bouwbedrijf Swart uit Eastermar met de werkzaamheden bij het buitenzwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk. De huidige kleedaccommodatie en entree worden gesloopt. Daarna komt er een nieuw gebouw en worden er warmtepompen geplaatst, waarmee het water in het zwembad op temperatuur gehouden wordt. Ook worden de douches verwarmd door middel van de warmtepompen.

De huidige kleedaccommodatie is verouderd en aan vervanging toe. Met het plaatsen van warmtepompen wordt het zwembad duurzamer. Het zwembad is het komende seizoen gewoon geopend. Bezoekers kunnen wel enige hinder hebben van de bouwactiviteiten. Er worden tijdelijke kleedruimtes geplaatst en de entree wordt verplaatst. "Trynwalden heeft er lang op moeten wachten, maar nu is het dan toch zo ver, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra. Onze inwoners kunnen, mede dankzij de inzet van Stichting SWIM!, de komende jaren weer genieten van het prachtige zwembad."