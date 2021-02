Fotocadeau vertrouwt op verkoop gemeentehuis

di 02 februari 2021 10.55 uur

KOLLUM - Hoewel de rechter een streep zette door de verkoop van het Kollumer gemeentehuis in de 'achterkamertjes', houdt Fotocadeau vertrouwen in een goede afloop. Zo laat directeur Halbe Boersma deze site weten.

Op 27 januari verloor de gemeente Noardeast-Fryslân een kort-geding aangaande de verkoop. De verkoop ging daarop niet door. Het gemeentebestuur wilde het gemeentehuis graag verkopen aan het Kollumer bedrijf Fotocadeau. Ook de meerderheid van de gemeenteraad vond dat een goed plan, ook al werd er een boekverlies van 127.000 euro gemaakt.

Er stemden in november 2020 19 raadsleden (CDA, FNP, SIN, ChristenUnie, GroenNOF) voor en 8 raadsleden (Sjoerd Keizer (SIN), Actief Links Lokaal, Gemeentebelangen, Pvda, ELP, VVD) tegen.

Bij Fotocadeau heerste teleurstelling nadat de rechter uitspraak had gedaan over de gemaakte fouten in het verkoopproces. Fotocadeau hoopt dat steun uit het dorp helpt bij de nieuwe verkoopprocedure. "Naast het feit dat zowel het college als de raad het pand aan Fotocadeau wilden verkopen, hebben zowel het Dorpsbelang van Kollum als de lokale ondernemersvereniging HIM publiekelijk hun steun aan Fotocadeau betuigd."

'Fotocadeau heeft het beste plan'

"Als je kijkt naar de gestelde eisen in de verkoopadvertentie van het gemeentehuis, denkt Fotocadeau het beste plan te hebben. Naast een aanzienlijk bedrag en het voldoen aan milieucategorie 1, neemt Fotocadeau immers aantoonbaar veel werkgelegenheid (1 van de gestelde eisen) mee. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat zowel het college als de raad voor Fotocadeau gestemd hebben." aldus Fotocadeau.

Fotocadeau is voor transparantie

Fotocadeau is voorstander van, zoals de rechter aangeeft, een nieuw, zorgvuldig en transparant verkoopproces waarbij iedereen een gelijke kans krijgt. "Wij roepen zelfs andere partijen op om mee te bieden, om op die manier zoveel mogelijk werkgelegenheid voor Kollum te behouden of te verkrijgen. Als blijkt dat na een eerlijke weging van de gestelde eisen blijkt dat een andere bieder beter scoort op de eisen, dan gunnen wij de betreffende partij dit mooie pand van harte."

Huisvestingsprobleem

Het niet doorgaan van de aankoop van het gemeentehuis leidt bij Fotocadeau tot een huisvestingsprobleem. Het aantal arbeidsplaatsen was vorig jaar januari 125 (63,34 FTE’en) en is in het afgelopen jaar gegroeid naar 151 arbeidsplaatsen (92,21 FTE’en) in januari 2021. "Als al deze mensen na de coronacrisis weer naar kantoor zouden komen, dan hebben we voor zeker 30 mensen geen plek op onze huidige locatie."