Mevrouw Wobbes-Drent viert 101e verjaardag

vr 26 april 2024, 18.40 uur

SURHUISTERVEEN - Mevrouw Wobbes-Drent mocht vrijdag 101 kaarsjes uitblazen. Loco-burgemeester Tjibbe Brinkman bracht haar een bezoek om haar te feliciteren namens de gemeente.

Op 26 april 1923 werd Minke Wobbes-Drent geboren in Niebert, waar ze opgroeide op de boerderij van haar ouders. Als jong meisje hielp ze haar ouders met de werkzaamheden op het land.

Later ontmoette ze Sies Wobbes, met wie ze in het huwelijksbootje stapte op 7 mei 1948 en samen verhuisden ze naar Opende. Het echtpaar kreeg vier zoons en werd later grootouder van negen kleinkinderen, vijftien achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen.

Naast haar taken als moeder en echtgenote, was mevrouw Wobbes-Drent lid van de vrouwenvereniging en nam ze deel aan verschillende activiteiten binnen de kerk.

Na het overlijden van haar man in 2002 verhuisde ze van Opende naar It Suyderhuys in Surhuisterveen, waar ze haar verjaardag samen met haar familie viert.

