Raad: besloten debat over verkoop gemeentehuis

Publicatie: do 12 november 2020 22.14 uur

KOLLUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân besloot donderdagavond om een besloten debat te voeren over de verkoopprocedure van het gemeentehuis in Kollum. Hoewel alle potentiële kopers er geen moeite mee hadden, besloot een meerderheid van de raad om het debat toch in de achterkamertjes te willen voeren. De reden is 'het procesbelang van de gemeente en derden'.

De inspraak vooraf aan het debat was wel openbaar. De twee partijen die niet in aanmerking kwamen voor de koop spraken in. Zij gaven aan dat ze meer geld hadden geboden en dat ze verder weinig informatie van de gemeente hadden gekregen. Fotocadeau was al langer in de race en had in hun ogen een informatie-voorsprong. Een inwoner van Kollum deed het woord namens Fotocadeau. De heer Dam gaf aan dat de eigenaren van Fotocadeau Kollumers zijn en dat ze dolgraag hun groeiende bedrijf voort willen zetten in hun dorp.

Het besloten gedeelte vond laat op de avond plaats. Op een zeker moment is de volledige oppositie uit de vergadering gestapt. Ze deden dit omdat er vertrouwelijke zaken zouden worden besproken waardoor hun mond gesnoerd zou zijn als ze er daarna openbaar over wilden spreken.

De verkoop van het gemeentehuis is discutabel omdat het gemeentebestuur de panden wil verkopen voor 1.7 miljoen euro aan Fotocadeau uit Kollum. De gemeente loopt hiermee tonnen aan euro's mis omdat andere partijen veel meer geld hadden geboden. De openbare verkoopprocedure werd ingezet omdat deze gegadigden belang hadden om het gemeentekantoor te kopen. Waarom het gemeentebestuur het zo graag aan Fotocadeau wil verkopen, is onduidelijk. Het bedrijf dreigde in de zomer om te verhuizen naar Buitenpost als de koop niet zou doorgaan.