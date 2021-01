Coronacijfers lopen op in Noordoost Friesland

wo 20 januari 2021 17.35 uur

LEEUWARDEN - De coronacijfers in het noordoosten van Friesland lopen hard op. Dat meldt de GGD Fryslân. De GGD roept de inwoners op om zich zo goed mogelijk aan de corona-maatregelen te houden. Dat is ook de beste remedie om verspreiding van de besmettelijker Britse variant tegen te gaan.

Bovenop de persoonlijke maatregelen als afstand houden, thuisblijven bij klachten en laten testen, is er een uitbreiding van de maatschappelijke maatregelen. Het thuisbezoek is beperkt tot één gast. Als de Tweede Kamer ermee instemt, komt er een avondklok van 20.30 uur tot 4.30 uur.

GGD Fryslân benadrukt dat het van belang blijft om de cijfers de komende tijd zo laag mogelijk te houden, totdat de aantallen dalen doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Bij onvoldoende naleving van de maatregelen kunnen de besmettingscijfers vanwege de ook in Fryslân aanwezige Britse variant van het virus in korte tijd zeer snel stijgen, met alle gevolgen van dien.

Noordoosten

In het noordoosten van de provincie blijft GGD Fryslân extra alert op de verspreiding van het virus. Via bron- en contactonderzoek gaat de GGD na hoe de verspreiding rond zorgcentrum 't Suyderhuys in Surhuisterveen verloopt. Daar vond deze maand een grote uitbraak plaats en is de Britse variant aangetroffen. Waar nodig volgen extra testen. Grootschalig testen van hele bevolkingsgroepen is op dit moment niet aan de orde.