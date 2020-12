Burgemeester bezorgd om drugsverslaafde DamwÃ¢ldster

Burgemeester bezorgd om drugsverslaafde Damwâldster

Publicatie: di 29 december 2020 13.10 uur

LEEUWARDEN - Als een burgemeester de rechtbank een brief stuurt met het verzoek om aan één van de inwoners zijn gemeente een behandelverplichting en bewindvoering op te leggen, dan moet er wel iets aan de hand zijn. Op 22 december ontving de rechtbank in Leeuwarden zo'n brief, afkomstig van de burgemeester Agricola van Dantumadiel.

Negatieve spiraal

De persoon waar de burgemeester zijn zorgen over uitte, is een 33-jarige inwoner van Damwâld. De man is drugsverslaafd, wat hij overigens niet van zichzelf vindt, en hij is sinds een paar jaar in een negatieve spiraal beland. Hij lijkt steeds verder af te glijden. Hij kan niet meer goed voor zichzelf zorgen, zijn woning is ernstig vervuild. Dinsdag moest hij voor de politierechter verschijnen voor een hele reeks feiten, vrijwel allemaal drugsgerelateerd.

200 kilometer over de Centrale As

De meest in het oog springende gebeurtenis was op 20 maart vorig jaar. De politie kreeg een melding dat de Damwâldster in Dokkum mogelijk onder invloed in de auto was gestapt. Wat volgde was een wilde achtervolging over de Centrale As, waar snelheden van 200 kilometer per uur werden bereikt. De Damwâldster omzeilde een paar roadblocks, waarbij hij een paar politieauto’s raakte, voor hij in Damwâld op een doodlopend stuk weg tegen een schrikhek reed, waar hij werd aangehouden.

Wit poeder op de wang

Zijn rijbewijs bleek geschorst en hij weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek. Een kleine maand later zat hij opnieuw achter het stuur, nog steeds was zijn rijbewijs ongeldig en wederom wilde hij niet meewerken aan een bloedonderzoek. In mei van dit jaar werd hij in zijn woonplaats opnieuw aangehouden. Ditmaal trok hij de aandacht van de politie omdat hij wit poeder op zijn wang had.

'Regels belangrijker dan de mensen waarvoor ze zijn bedoeld'

Hij had ruim vijf gram speed op zak, wat hij overigens weigerde aan de politie te overhandigen. Ook dat is strafbaar. Rechter Klaas Bunk en officier van justitie Margreeth Meijer deelden de zorgen van burgemeester Agricola. "Iedereen zit met de handen in het haar", merkte de rechter op. Er is geprobeerd om hulpverlening in gang te zetten, maar dat leek stuk op te lopen op regeltjes. Bunk: "Het lijkt er soms op dat regels belangrijker zijn dan de mensen waarvoor ze zijn bedoeld."

Rechterlijke machtiging

Toch heeft het er alle schijn van dat er licht is aan het eind van de tunnel: op de dag voor kerst is de Damwâldster via een zogeheten crisismaatregel opgenomen bij de GGZ en er is een zorgmachtiging - een rechterlijke machtiging voor verplichte zorg - in voorbereiding. Er was ook nog de strafzaak: Meijer verzocht de rechter om de Damwâldster onder toezicht van de reclassering - verslavingszorg - te plaatsen en hem te verplichten mee te werken aan een ambulante behandeling. Als straf eiste Meijer drie maanden cel waarvan twee maanden voorwaardelijk, proeftijd drie jaar. Bunk honoreerde het voorstel van de officier.