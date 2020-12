Bestelbusjesbende was geoliede machine

Publicatie: do 17 december 2020 16.00 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 4 jaar cel geëist tegen drie mannen uit Noordwolde en Vledder die zich in georganiseerd verband bezig zouden hebben gehouden met het op grote schaal stelen en strippen van vooral bestelbusjes. De groep werkte volgens het OM als “een geoliede machine” en was enkel uit op winstbejag.

'Hoge mate van professionaliteit'

Behalve betrokkenheid bij het stelen en strippen van bestelbusjes verwijt het OM de verdachten (27, 40 en 62 jaar en leden van No Surrender) deelname aan een criminele organisatie, witwassen en verboden wapenbezit. De drie zouden volgens het OM aan het hoofd staan van een organisatie “met een hoge mate van professionaliteit” die op grote schaal bestelbusjes stal, stripte en in onderdelen doorverkocht.

'Een geoliede machine'

De autowrakken eindigden bij de sloper, zelfs daar werd er nog geld aan verdiend stelde het OM. Volgens het officier van justitie Leonie Lübbers en Peter van der Spek was er sprake van “een geoliede machine”. Busjes werden vooral in de regio’s Arnhem en Amsterdam gestolen en “wekelijks, soms zelfs dagelijks” aangevoerd in een loods aan de Compagnonsvaart in Wijnjewoude, die werd gehuurd door de oudste verdachte, waar de voertuigen vakkundig werden ontmanteld.

Trackingsysteem

Tussen de diefstal en het tijdstip dat de auto’s volledig gedemonteerd waren, zat volgens het OM soms niet meer dan 30 uur. De onderdelen werden doorverkocht aan vaste afnemers en op Marktplaats gezet. De zaak kwam begin oktober 2018 aan het rollen na een tip bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) dat er in loodsen in Wijnjewoude en Noordwolde gestolen voertuigen zouden worden gestript. In dezelfde periode zag de eigenaar van een gestolen VW-busje dat het trackingsysteem aangaf dat zijn auto ergens in Wijnjewoude moest bevinden.

Busje volledig doormidden gezaagd

De politie trof in de loods vijf gestolen busjes aan en onderdelen van 37 gestolen voertuigen. Eén van de busjes was volledig doormidden gezaagd. Begin november werden de verdachten opgepakt en deed de politie doorzoekingen in Oosterwolde, Steenwijk, Oldeberkoop en Klazienaveen. De complete voorraad van het autobedrijf in Steenwijk van een van de verdachten werd in beslag genomen.

Specialistisch gereedschap

Behalve wapens en munitie vond de politie harddrugs in de woning van de oudste verdachte en op verschillende locaties apparatuur voor het uitlezen van autosloten en het uitschakelen van auto-alarmen. Verder stuitte de politie op specialistisch gereedschap dat geschikt is om auto’s te stelen, zoals startonderbrekers, slotentrekkers en mastersleutels.

Op het bedrijf van de 40-jarige in Noordwolde, dat volgens het OM werd gebruikt als dekmantel voor de criminele activiteiten, werd een zogeheten “jammer” gevonden, een apparaat dat de signalen van mobiele telefoons, navigatiesystemen en trackingsystemen van auto’s kan verstoren.

Zwijgrecht

Volgens het OM is er geen bewijs dat de drie verdachten opdracht hebben gegeven de auto’s te stelen, maar blijkt uit de administratie van de oudste verdachte wel dat degenen die de voertuigen hebben gestolen zijn betaald. De oudste verdachte heeft in eerste instantie bij de politie een deels bekennende verklaring afgelegd. Na een eerste verklaring heeft hij zich, net als de andere verdachten, beroepen op zijn zwijgrecht. De verdachten ontkennen de beschuldigingen aan hun adres. Particulieren en verzekeraars dienden ruim drie ton aan schadevergoedingen in. Het OM verzocht de rechtbank al die schadeclaims op de verdachten te verhalen.

Vanwege de omvang van de zaak doet de rechtbank niet, zoals gebruikelijk, over twee weken uitspraak. De uitspraak is op 12 februari.