Brommobiel en auto botsen op kruising N355

Publicatie: do 03 december 2020 10.30 uur

BURUM - Op de N355 ter hoogte van het tankstation tussen Augsbuurt en Burum zijn donderdagochtend een brommobiel en een personenauto met elkaar in botsing gekomen.

De brommobiel kwam vanaf de Hesseweg en zag ter hoogte van de kruising met de N355 een auto over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. De personenauto belandde in een sloot. De brommobiel raakte fors beschadigd. Beide bestuurders konden zelfstandig uit de auto komen.

De politie heeft tijdelijk een gedeelte van de weg afgesloten. De bestuurder van de brommobiel is nagekeken door het ambulancepersoneel maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De bestuurder van de personenauto hoefde niet nagekeken te worden.

Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen afgesleept.

