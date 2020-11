Juf Gerda neemt afscheid in Morra-Lioessens per trein

Publicatie: do 26 november 2020 13.00 uur

LIOESSENS - Op feestelijke wijze werd woensdag in Morra-Lioessens afscheid genomen van juf Gerda van der Wal. Juf Gerda begon in 1983 als 23-jarige juf bij de kleuters in de toen noch zelfstandige kleuterschool, it Hummelhutsje. In de jaren negentig werkte juf Gerda samen met Anneke Sierksma als duo-collega. Nog weer later nam ze de groepen drie en vier over.

Omdat de treinreis als juf er voor haar opzit, werd ze met het Dokkumer Lokaaltje vervoerd door de beide dorpen in gezelschap van man en kinderen. Er waren verschillende stations gecreëerd en hier stapten steeds een groep nieuwe schoolkinderen in die een stukje met de trein mee mochten rijden. Bij ieder station werd gewisseld en konden de kinderen een mooie snijbloem aanbieden. De vlaggen hingen uit in beide dorpen en bewoners groetten de juf waarbij veel van hun kinderen haar schoolloopbaan waren begonnen.



Na de treinreis werd nog een feestelijk samenzijn met alle kinderen van de basisschool gehouden in de gemeenschapsruimte. Hierin bedankte directeur Lammechien Hummel de afscheidnemende juf en werden cadeaus aangeboden door kinderen, bestuur en collega's.

