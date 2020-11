Kettingbotsing op Rijksstraatweg bij Noardburgum

Publicatie: ma 23 november 2020 16.59 uur

NOARDBURGUM - Op de Rijksstraatweg (N355) bij Noardburgum kwamen maandagmiddag drie voertuigen met elkaar in botsing. De bestuurders reden allemaal richting Noardburgum toen de voorste bestuurder ter hoogte van Zwartkruis moest afremmen voor een auto die voor hem reed. Deze bestuurder remde af en stak daarna de weg over naar de parallelweg. Volgens de bebording is dat overigens niet toegestaan.

De bestuurder van een bestelbus kon nog een beetje naar rechts uitwijken maar kwam wel in botsing met de voorste Alfa Romeo. De bestuurder van een Audi botste vervolgens op de bestelbus. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Zowel de politie, een ambulance als de brandweer van De Westereen werden om 16.27 uur opgeroepen voor het ongeval. Het ambulancepersoneel heeft een inzittende gecontroleerd. De brandweer hoefde verder ter plaatse weinig te doen. Het verkeer ondervond weinig hinder van het ongeval.

De bestuurder die afsloeg naar de parallelweg is doorgereden.

