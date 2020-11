Reigersbrug wordt aangepast voor fietsers

Publicatie: vr 06 november 2020 10.47 uur

DOKKUM - De Reigersbrug in Dokkum wordt aangepast voor fietsers. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt door wethouder Pytsje de Graaf. De buurtvereniging stuurde in oktober een brief naar de gemeente Noardeast-Fryslân om de problemen kenbaar te maken.

Wethouder De Graaf liet donderdagavond in de raadsvergadering weten dat de brug wordt aangepast. De klachten vanuit de buurt zijn in haar ogen relevant. Hoewel de brug hoofdzakelijk een voetgangersbrug is, gaan er wel aanpassingen komen voor het gebruik van fietsers. De goten worden verbeterd en er zal worden gekeken naar de reflecterende markering.

De wethouder gaf antwoord naar aanleiding van vragen van Gryte Schaafstal (PvdA) die wilde weten hoe het ermee stond. De buurtvereniging kan binnenkort een brief met het nieuws op de deurmat verwachten.

