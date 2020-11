Online voorlichting aan ouders groep 8

Publicatie: wo 04 november 2020 16.00 uur

GORREDIJK - Op dinsdag vond de eerste voorlichtingsavond voor groep 8- ouders plaats. Door corona kon de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk de ouders en groep 8- leerlingen niet op school ontvangen, maar vond de voorlichting geheel online plaats. De mentoren lichtten de groep 8- ouders samen met een 1e of 2e klasleerling voor in een videogesprek.

Ondanks dat het een beetje onwennig was voor zowel ouders als mentoren om op deze manier de voorlichting te geven en te ontvangen, is de eerste voorlichtingsavond prima verlopen. Op 12 november staat nog een online voorlichtingsavond gepland. Ouders kunnen zich via de website van de school nog tot 9 november opgeven voor deze avond.

De open dag voor leerlingen staat vooralsnog gepland op woensdag 20 januari 2021.