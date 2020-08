Vrouw toegetakeld na kinderbingo: 60 uur werkstraf

Publicatie: vr 28 augustus 2020 14.15 uur

LEEUWARDEN - Op 28 december ging het na de kinderbingo 's avonds helemaal mis in het dorpscafé aan de Geawei in Augustinusga. Twee ambulances kwamen ter plaatse, voor een man die onwel was geworden en een toen 39-jarige vrouw uit het dorp die zou zijn mishandeld. De vrouw werd met een fikse hoofdwond en - naar later bleek - een gebroken neus en een gebroken sleutelbeen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zoon wist niks meer

Een 59-jarige inwoner van Augustinusga en zijn 34-jarige zoon zouden de mishandeling op hun geweten hebben. De zoon zat vrijdag tegenover rechter Kees Post, de zaak van de vader werd op verzoek van de advocaat aangehouden. De zoon wist zelf niets meer van de bewuste avond, wat overigens ook in elk geval deels gold voor het slachtoffer.

Oud zeer

Het politiedossier was voornamelijk opgebouwd rond getuigenverklaringen. Meteen toen vader en zoon rond een uur of acht in het café kwamen was er volgens de aanwezigen sprake van een grimmige sfeer. Dat zou te maken hebben met oud zeer tussen het latere slachtoffer, die in het café was met haar partner, en vader en zoon.

'It giet oan'

Op een gegeven moment, nadat er over en weer opmerkingen waren gemaakt, zou de vader 'Ik giet oan' hebben gezegd, waarna de vrouw een klap in haar gezicht kreeg. Vader en zoon zouden de vrouw bij de keel hebben gehad. Een getuige dacht dat de twee het slachtoffer dood zouden knijpen. De zoon trok zijn shirt uit en duwde de vrouw, volgens de aanwezigen “als een bulldozer” het kleine halletje in.

Neus en sleutelbeen gebroken

Wat in de hal gebeurde, had niet iedereen meegekregen. Dat intussen een van de bezoekers onwel werd, had daar waarschijnlijk mee te maken. Wel had iemand van het barpersoneel gezien dat de zoon een klap uitdeelde, waardoor de vrouw ten val kwam. Ze klapte met haar hoofd op een vensterbank, waardoor een hevig bloedende hoofdwond ontstond. Later bleek dat ze ook haar neus en sleutelbeen had gebroken.

Oppassen met drankgebruik

De vrouw heeft tot op de dag van vandaag last van de verwondingen. Omdat ze de arm niet goed kan gebruiken, raakte ze haar baan kwijt. Ze diende een schadeclaim in van ruim 12.000 euro, waarvan het grootste deel, 10.000 euro smartengeld. Omdat ze nog steeds bang is voor de verdachte is de vrouw inmiddels verhuisd. De Stynsgeaster is licht verstandelijk gehandicapt, hij is gauw overprikkeld en raakt snel in paniek. Hij is zelf op pad gegaan voor hulpverlening. Hij had die avond gedronken. En daar moet hij volgens de rechter 'enorm mee oppassen'.

Verminderde mate toegerekend

Vanwege de psychische beperkingen vond Post dat de mishandeling de verdachte in verminderde mate toegerekend kon worden. De eis van de officier van justitie – 30 uur werkstraf plus 30 uur voorwaardelijk – vond de rechter te licht. "De gevolgen vereisen een zwaardere straf", aldus Post. Hij maakte er 60 uur werken van, plus 30 uur voorwaardelijk. De Stynsgeaster moet 2500 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen, plus 183 euro aan materiële kosten.