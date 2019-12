Gewonde vrouw bij vechtpartij in Augustinusga

Publicatie: za 28 december 2019 23.05 uur

AUGUSTINUSGA - Een 39-jarige vrouw uit Augustinusga is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een vechtpartij in een kroeg aan de Geawei in Augustinusga.

Twee ambulances en zes politiewagens kwamen ter plaatse. Een traumahelikopter werd opgeroepen om het ambulancepersoneel te ondersteunen maar deze werd boven het incident geannuleerd.

De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 33-jarige man uit Augustinusga aangehouden. De man is ingesloten en zal worden verhoord door de politie. Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit.

Wat er precies is gebeurd weet de politie nog niet, dat moet het verhoor en het politieonderzoek gaan uitwijzen.

