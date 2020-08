Man (28) staat met broek naar beneden voor woning

LEEUWARDEN - Een 28-jarige inwoner van Kootstertille joeg een 14-jarig meisje de stuipen op het lijf, toen hij medio maart 2018 in het donker met alleen een jas aan en ontbloot onderlijf op straat stond. De Tilster moest zich vrijdag voor de Leeuwarder rechtbank verantwoorden. De man had vaker met hetzelfde bijltje gehakt.

Niet herkenbaar

Eerder die avond had de Tilster al met de broek naar beneden voor een woning In de Frederiksstrjitte staan, waar het meisje bij haar vriendin op bezoek was. Dat werd toen niet opgemerkt, maar het was wel door een bewakingscamera vastgelegd. De Tilster had een thermolegging over het hoofd. “Dan was ik niet herkenbaar”, zei hij tegen rechter Marc Brinksma. “Dat ziet er meteen wel een beetje griezelig uit”, merkte Brinksma op.

Dader was al snel bekend in het dorp

De man had ook nog aangebeld, maar hij viel pas op toen het meisje naar huis fietste. Hij stond gebukt met de rug naar haar toe, maar hij keek wel om naar het meisje. Geschrokken keerde zij terug naar de woning van haar vriendin. De Tilster gaf zichzelf de volgende dag aan. In het dorp was al snel bekend wie de dader was.

In chatgesprek geslachtsdeel laten zien

Dat de camerabeelden zijn gedeeld en in Kootstertille circuleerden daar was de Tilster niet blij mee. Hij is vaker veroordeeld voor soortgelijke feiten. In september 2011 bepaalde de rechter nog dat hij verplicht in therapie moest, nadat hij in een chatgesprek met een jong meisje zijn geslachtsdeel had laten zien. Hij had zich meermaals schuldig gemaakt aan potloodventen.

Behandeling en alcoholverbod

“Het is een aandrang”, antwoordde hij op de vraag wat hem bezielde. Tegen de politie had hij gezegd dat het hem vooral ging om de reacties als hij gezien wordt met ontbloot geslachtsdeel. Het was een hele tijd rustig. “Toen had ik hulp”, aldus de Tilster. Waarom het nu dan weer was misgegaan kon hij niet zeggen. De reclassering adviseerde een behandeling en een alcoholverbod. De Tilster had gedronken toen hij weer in de fout ging.

Officier maakt zich zorgen

Dat advies nam officier van justitie Leonie Lübbers over. De verdachte had gezegd dat hij naar zijn vriendin gaat, als hij aandrang voelt. “Ik maak me zorgen”, zei de officier. “Wat als zijn vriendin een keer niet thuis is, geeft hij dan wel toe aan de aandrang?” Naast de behandeling eiste de officier een werkstraf van 100 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. “Dat is wel veel, maar het is wel mijn eigen schuld natuurlijk”, reageerde de Tilster.

De rechtbank doet op 4 september uitspraak.