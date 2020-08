Ook botulisme in vijver Nachtegaalstraat

Publicatie: di 18 augustus 2020 14.25 uur

DRACHTEN - Er is in een vijver aan de Nachtegaalstraat in Drachten vermoedelijk sprake van botulisme. Zo laat de gemeente Smallingerland weten. Er werd in de vijver een dode eend gevonden.

Vorige week werden in de vijvers tussen de Alferhof en St. Jansberg ook meerdere dode eenden en zeevogels aangetroffen.

De gemeente adviseert haar inwoners om de hond niet in deze vijvers te laten zwemmen. Dieren die in besmet water zwemmen, kunnen ernstig ziek worden. De gemeente heeft borden geplaatst om mensen te waarschuwen.