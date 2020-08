Drankrijder had 'een engelenkoor op de schouder'

Publicatie: ma 17 augustus 2020 13.30 uur

LEEUWARDEN - "Ik zeg het niet heel vaak, maar ik ben blij dat u hier zit. Het had wel anders gekund", zei rechter Klaas Bunk maandagochtend tegen een 22-jarige inwoner van Feanwâlden. Die was op 26 april vorig jaar op de Haadwei bij De Falom met de VW Golf van een vriend in de berm gereden en via een greppel over de kop geslagen. Wonder boven wonder was de auto weer op de wielen terechtgekomen.

Met de schrik vrij

De inzittenden, naast de Feanwâldster waren dat twee vrienden, kwamen met de schrik vrij. De Feanwâldster had gedronken: op het werk van een van de vrienden had hij een flesje bier gehad. "En nog ergens anders". Als beginnend bestuurder mag hij met hooguit een promillage van 0,2 in de auto stappen, hij had een alcoholpromillage van 0,27.

Verdachte reed hard

Bij een wegversmalling had hij de situatie verkeerd ingeschat en was hij geschrokken van een tegenligger in een BMW. Volgens de bestuurder van de BMW reed de Feanwâldster hard. De jongens die in de Golf zaten zouden de man van de BMW hebben gevraagd om de politie er niet bij te halen. Volgens de andere bestuurder zouden de jongens met bierflesjes in de hand in de auto hebben gezeten.

"Een heel engelenkoor op de schouder"

De Golf was total loss. De Feanwâldster zei dat hij zijn vriend schadeloos heeft gesteld. De auto was nog zo'n 1300 euro waard. Hij was goed geschrokken van het gebeurde. "Als ik in de auto zit, drink ik niet meer", zei de verdachte. Volgens officier van justitie Sus Broekstra had de Feanwâldster geluk gehad. "Het is kantje boord geweest, u hebt niet één engel, maar een heel engelenkoor op de schouder gehad."

"Als je rijdt dan drink je niet"

De Feanwâldster is zijn rijbewijs tien werkdagen kwijt geweest. "Dat zijn twaalf grote mensen-dagen", aldus de officier. Zij eiste een onvoorwaardelijke rijontzegging van twaalf dagen, plus 48 dagen voorwaardelijk. Voor het rijden onder invloed en het gevaarlijk rijgedrag eiste Broekstra een boete van 800 euro. De rechter vonniste conform. "Als je rijdt dan drink je niet en als je drinkt dan rijd je niet", gaf Bunk de verdachte op de valreep nog mee.