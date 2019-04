Auto met drie inzittenden slaat over de kop

Publicatie: vr 26 april 2019 21.05 uur

DE FALOM - Een personenauto met drie inzittenden is vrijdagavond van de weg geraakt. Het voertuig reed vanuit Broeksterwâld de bebouwde kom van De Falom binnen. Plotseling verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam met de auto in de rechterberm terecht.

De auto schoot rechtdoor, botste tegen de greppel en kwam na één keer over de kop te zijn geslagen, uiteindelijk weer op zijn wielen terecht. De hulpdiensten werden direct opgeroepen en waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. De drie jongemannen werden kort door het ambulancepersoneel onderzocht, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.

De bestuurder werd na een blaas- en drugstest door de politie meegenomen naar het bureau. De twee andere personen mochten hun weg verder vervolgen. De aanrijding selecteurs hebben een kort onderzoek gedaan naar de toedracht en bepaalden dat de verkeersongevallen analyse geen onderzoek in hoefden te stellen. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto vervolgens afgesleept.

