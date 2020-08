Getuige: 'Brandstichter wilde WÃ¢ldNet halen'

Getuige: 'Brandstichter wilde WâldNet halen'

Publicatie: di 11 augustus 2020 20.39 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 21-jarige inwoner van Harkema, die in de nacht van 8 februari aan de Noorderhof een coniferenhaag in brand stak, is dinsdag twee jaar cel geëist. “Dit is een mooie heg, die is goed brandbaar”, zou de Harkemaster volgens een van zijn maten gezegd hebben, voor hij de inhoud van een busje WD40 op de haag spoot en met een aansteker in brand stak. De jongens hadden van tevoren al een gasbrander meegenomen.

Drachten geteisterd door branden

De droge heg vatte meteen vlam, terwijl de Harkemaster en zijn maten wegliepen. De brand werd geblust door omstanders. De brandstichter werd dezelfde nacht aangehouden. Vijf dagen eerder had de politie al twee minderjarige verdachten aangehouden, nadat Drachten geteisterd werd door een reeks branden. Het ging om een 16-jarige Drachtster en een één jaar jongere jongen uit Holwerd.

Zes pillen LSD

De Harkemaster was onder invloed van LSD. Terwijl één pilletje volgens hem al effect moet hebben, had hij er zes genomen. Hij ontkende de uitspraak over de goed brandbare heg gedaan te hebben. Hij zou ook niet, zoals één van zijn kameraden had verklaard, gezegd hebben dat hij door brand te stichten op WâldNet zou komen. Bij de politie had hij verklaard dat hij al vaak genoeg op WâldNet komt.

Minderjarige veelpleger

Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft de Harkemaster een strafblad van 12 pagina’s. Hij gebruikt sinds zijn 12e softdrugs, in de puberteit begon dat met speed, cocaïne en xtc. Hij was 19 toen hij met LSD begon. In de puberteit kondigden zich ook de eerste gedragsproblemen aan. Als minderjarige stond de Harkemaster al te boek als veelpleger.

Weer in de fout zonder behandeling

De reclassering wil dat hij zich laat behandelen, maar op zijn beurt wil de Harkemaster niks met de reclassering te maken hebben. Hij wordt begeleid door Zienn en dat vindt hij voldoende. Volgens een psycholoog is de kans groot dat de Harkemaster weer in de fout gaat als hij niet wordt behandeld. Maar zonder steun van de reclassering kan een behandeling niet plaatsvinden.

"We zitten dicht tegen tbs aan"

Dat gegeven baarde officier van justitie Roelof de Graaf grote zorgen. "De verdachte denkt: ik regel het zelf wel". De Graaf waarschuwde dat als de Harkemaster zich niet wil laten behandelen, een gedwongen tbs-behandeling op de loer ligt. Zover was het nog niet. "Maar we zitten er dicht tegenaan", aldus de officier. Hij gaf de rechtbank in overweging om de verdachte te laten onderzoeken door een psychiater, om eventueel de weg naar tbs alsnog te onderzoeken.

Benzine in een bloempot

Over de brand zei de officier dat die tot de heg beperkt was gebleven, maar het had zomaar anders gekund. De brand had door de felle wind kunnen overslaan naar een carport en een woning.

Voor de brandstichting, vier autokraken en een baldadigheid bij Jeugdhulp Fyslân - de Harkemaster had benzine in een bloempot gedaan en dat aangestoken - eiste de officier 24 maanden cel.

De rechtbank doet op 25 augustus uitspraak.