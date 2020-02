Zoveelste coniferenbrand, verdachte gepakt

Publicatie: za 08 februari 2020 01.45 uur

DRACHTEN - Aan de Noorderhof in Drachten is vrijdagavond even na middernacht een conifeer gedeeltelijk afgebrand. De afgelopen periode zijn er in Drachten al een groot aantal coniferen in vlammen opgegaan.

Omstanders hebben de brand geblust met emmers en een tuinslang. Ook zette een van de buurtbewoners nog snel de auto aan de kant. Op het moment dat de brandweer ter plaatse kwam smeulde het alleen nog. Zij hebben de conifeer verder geblust en natgemaakt.

Ondanks dat er maandag twee vermoedelijke brandstichters gepakt zijn in Drachten is het dus nog niet gedaan met de branden. De politie wist deze nacht wel een 18-jarige verdachte aan te houden. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

FOTONIEUWS