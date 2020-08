Man die flat opblies is 'voorbeeldige tbs'er'

Publicatie: di 11 augustus 2020 17.39 uur

LEEUWARDEN - Het gaat goed met de 51-jarige Drachtster die in december 2015 zijn flat aan de Nachtegaalstraat in Drachten opblies waardoor hij en veel van zijn buren dakloos raakten. Een half jaar later veroordeelde de Leeuwarder rechtbank de man tot tbs met dwangverpleging.

Rubberboot met gas gevuld

Omdat de Drachtster als gevolg van verschillende psychische stoornissen volledig ontoerekeningsvatbaar was, werd er geen straf opgelegd. Op de avond van de ontploffing had hij een rubberboot met gas gevuld waarmee hij volgens eigen zeggen naar de hemel wilde varen. Door de ontploffing werden 12 appartementen verwoest. De flat werd afgebroken en er kwam nieuwbouw voor in de plaats.

"Een voorbeeldige tbs’er"

De tbs van de Drachtster werd in augustus 2018 met twee jaar verlengd. Toen vonden gedragsdeskundigen en Justitie het nog te vroeg om de man teveel vrijheden te geven, met het oog het gevaar voor herhaling. Sindsdien ging het de goede kant op en officier van justitie Roelof de Graaf noemde de Drachtster dinsdag zelfs “een voorbeeldige tbs’er”.

De Leeuwarder rechtbank gaat opnieuw beoordelen of de tbs verlengd moet worden.

Gaandeweg meer vrijheden

De Drachtster zit sinds acht weken in een andere instelling, waar hij gaandeweg meer vrijheden krijgt. Hij gaat elke dag uit fietsen en binnenkort gaat hij vrijwilligerswerk doen in een kattenopvang. Mooie berichten, vond ook de officier.

Tbs nog niet beëindigen

“Het doet goed ook een keer dit soort verhalen te horen”, aldus De Graaf. Ook de deskundigen zijn goed te spreken over de gemaakte vorderingen. Het is echter nog te vroeg om de tbs helemaal te beëindigen vonden zowel de officier als de deskundigen. De Graaf verzocht de rechtbank om verlenging van de tbs met een jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.